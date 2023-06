Gragnano, bambini a scuola a piedi e in bici per segnalare al sindaco quello che non va

Si è concluso con una visita al parco del Trebbia il progetto “Siamo nati per camminare”, frutto di una campagna regionale a sostegno della promozione della mobilità sostenibile, a cui il Comune di Gragnano ha aderito anche per l’anno 2023.

Nelle due settimane dal 20 fino al 31 marzo i bambini si sono recati a scuola con mezzi sostenibili.

“Il tema dell’edizione 2023 “Leggiamo la città camminando” ha consentito ai bambini di comprendere come, muoversi a piedi o comunque in maniera dolce, permette di osservare ed apprendere meglio le dinamiche del nostro paese, e coglierne meglio gli aspetti positivi così come quelli negativi, mettendosi in relazione con le persone. Da qui sono nate anche le lettere indirizzate a me, quale sindaco” racconta Patrizia Calza. Un piccolo esercito di 48 piccoli studenti ha fotografato ciò che più li colpiva durante il tragitto casa-scuola e, in collaborazione con le insegnanti, ha indirizzato al sindaco delle missive che hanno messo in evidenza la necessità di qualche cestino in più in alcuni luoghi, la pulizia non sempre adeguata di alcune aree a causa dell’abbandono di rifiuti da parte di cittadini maleducati o la presenza di alcuni segnali stradali un po’ vetusti.

In base alla registrazione dei dati effettuata dalla scuola, le classi più virtuose negli spostamenti sono state le classi 4 e le classi 5 elementari. Quale premio per le classi “vincitrici” il Comune ha scelto di invitare i bambini e le bambine ad una gita di una mattinata al Parco del Trebbia, insieme alle insegnanti offrendo la merenda. Preziosa è stata la collaborazione Giuseppe Ferri che , in rappresentanza dell’Associazione Ekoclub ,ha accompagnato i ragazzi alla scoperta della flora e della fauna del Parco.

Il progetto si è poi sviluppato ulteriormente con la “Marcia sulle orme di Annibale” e con la “Marcia della Costa” a cui hanno partecipato ragazzi, insegnanti e qualche genitore.