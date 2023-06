I Laboratori di Quartiere incontrano il Pug: Piazza Cavalli fulcro dell’evento

Sarà piazza Cavalli, mercoledì 7 giugno dalle 18 alle 21, il fulcro dell’evento “I

Laboratori di Quartiere incontrano il Pug”. Obiettivo, valorizzare i due percorsi

partecipativi che in questi mesi si sono svolti in parallelo – quello dei sette incontri

pubblici tenutisi in altrettante zone della città (l’ultimo nella serata di ieri a Palazzo

Farnese) e quello relativo al nuovo piano urbanistico comunale – per favorire

un’ulteriore raccolta idee, proposte e segnalazioni che possano confluire nella stesura

del documento che regolerà lo sviluppo futuro del territorio urbano.

L’evento è aperto a tutti i cittadini interessati: per favorire una migliore

organizzazione della serata, è preferibile la pre-registrazione al link. Compilando il modulo via web, oltre ai propri dati anagrafici e indirizzo e-mail si richiede di indicare, in ordine di preferenza, due tra i quattro Tavoli che ricalcano i focus tematici in cui si è articolata sinora la riflessione collettiva sul Pug: ambiente, lavoro, attrattività e sicurezza.

Nello stesso form si può indicare anche l’eventuale associazione di appartenenza, ma

l’appuntamento è rivolto a tutti i cittadini, indipendentemente dall’adesione personale

o in rappresentanza di un sodalizio.