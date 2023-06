Il saluto del sindaco ai primi 35 neoassunti in Comune. “Aiutateci a fare bene”

Al debutto i rinforzi del personale comunale. Oggi il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi ha dato il benvenuto ai primi 35 neoassunti della “macchina” amministrativa, entrati in organico negli ultimi sei mesi anche a fronte della recente approvazione del maxi-piano da 3,2 milioni di euro a copertura di un incremento di circa 100 unità.

Attualmente sono in fase di completamento le procedure concorsuali legate ai tre bandi scaduti il 27 aprile scorso, che nelle prossime settimane porteranno all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di altri 42 nuovi dipendenti: 11 funzionari in possesso delle abilitazioni alla professione di ingegnere architetto, 11 addetti in ambito tecnico e 20 funzionari amministrativi. Si è invece concluso l’iter per l’impiego a tempo determinato di tre agenti di polizia locale cui se ne aggiungeranno, a tempo indeterminato, altri sette a seguito dello specifico concorso in scadenza il 17 giugno.

“Benarrivati, io sono Katia, il sindaco“, ha esordito la prima cittadina, affiancata dal vicesindaco Marco Perini e dal direttore generale Luca Canessa nella sala consiliare di palazzo Mercanti.

“Credo nel confronto e nel dialogo per costruire un luogo di lavoro proficuo che contribuisca alla crescita di Piacenza – ha aggiunto Tarasconi – certo, gli obiettivi non sono semplici e le situazioni negli uffici sono complesse. In alcuni settori, come quello della polizia locale, c’è una notevole esigenza di maggiori dipendenti a fronte del forte carico di lavoro. Con il vostro supporto – ha puntualizzato il sindaco rivolgendosi ai neoassunti – il Comune avrà una marcia in più”.

Per tutti, poi, un giro di presentazione: i nuovi dipendenti comunali hanno pronunciato il loro nome e l’incarico ricoperto davanti a Tarasconi e agli altri colleghi. Polizia locale, manutenzione, anagrafe, opere pubbliche, verde, viabilità, edilizia, urbanistica, bilancio, servizi sociosanitari e non solo, gli uffici “rimpolpati” sono variegati e traversali: balza all’occhio, tra i vari ambiti, la decisione di impiegare diversi neoassunti per le progettazioni del Pnrr, un ruolo cruciale per dare concretezza ai piani di sviluppo candidati ai finanziamenti post-Covid.

Dal direttore generale Canessa è arrivato l’invito a “parlarci per evitare situazioni di emarginazione in quanto neoarrivati, o la diffusione di un clima negativo a scapito dell’entusiasmo iniziale. C’è invece bisogno di rompere gli schemi per innovare e migliorare”. E così il sindaco Tarasconi, in chiusura, ha rimarcato l’importanza dei rinforzi di personale: “Abbiamo poco tempo per riuscire a raggiungere diversi obiettivi, la nostra giunta vuole fare bene e velocemente, perché i restanti quattro anni di mandato sono davvero pochi per i tempi della pubblica amministrazione”.

Da ricordare che è accessibile sul sito www.comune.piacenza.it il bando per l’assunzione di 21 istruttori amministrativi con scadenza fissata al 30 giugno per la presentazione delle domande.