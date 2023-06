Lunga Marcia Gaep: in cinquecento sui sentieri dell’Alta Val Nure

Da 51 anni la Lunga Marcia Gaep si snoda sui sentieri del nostro Appennino, sempre la stessa, ma mai uguale, perché il meteo che l’accompagna è imprevedibile, perché chi la compie non prova mai le stesse emozioni, perché le sfumature della natura affascinano ogni volta. Anche quest’anno oltre 500 partecipanti si sono cimentati sui tre percorsi (11, 25 e 33 chilometri) di quella che è la storica marcia in alta Valnure organizzata dal “Gruppo alpinisti escursionisti piacentini”. Erano infangati, domenica scorsa, a causa dei terreni ancora bagnati dalle piogge delle due settimane precedenti, ma soddisfatti per essere arrivati all’arrivo, al rifugio Gaep “Vincenzo Stoto” di Selva di Ferriere. Il clima era ideale, non troppo caldo e niente pioggia, quella che invece in Romagna ha causato alluvioni e vittime. Una situazione che il Gaep non ha lasciato “fuori dalla porta”, attivando infatti una piccola raccolta fondi al rifugio. Il consiglio direttivo dell’associazione ha deciso di raddoppiare la somma raccolta, devolvendo infine mille euro alle popolazioni alluvionate.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’