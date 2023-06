Raffica di spaccate in centro, allarme sicurezza tra i commercianti: “Più controlli”

La raffica di furti con spaccate notturne in centro storico a Piacenza allarma i commercianti. Eugenia Maserati, titolare di un locale in piazza Duomo preso di mira dai ladri e presidente dell’associazione “Vita in centro”, chiede più controlli delle forze dell’ordine e l’installazione di telecamere di videosrveglianza: “La situazione è peggiorata negli ultimi mesi, le nostre attività sono minacciate dai malintenzionati”. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.