Topi, scarafaggi e guano nell’ex cinema Augustus. I confinanti: “Insostenibile”

“Qui la situazione non è più sostenibile. Siamo invasi da scarafaggi, guano di piccioni a volte anche topi. Qualcuno deve prendere in mano la situazione”.

È l’ennesima segnalazione che arriva dai residenti le cui case confinano con l’ex cinema Augustus, in pieno centro storico a Castel San Giovanni.

“Sono almeno quarant’anni che il cinema è chiuso – dice una residente – e da allora non è mai stato fatto nulla se non sbarrare la porta di ingresso. Per il resto il degrado è sotto gli occhi di tutti. Ci sono almeno 30 centimetri di guano sui davanzali, orde di scarafaggi che in questa stagione cominciano ad invadere lo stabile e di rimando anche le case confinanti”. “Abbiamo fatto innumerevoli segnalazioni in Comune, al sindaco e le cose che ci sentiamo rispondere sono sempre le stesse. Non pretendiamo che il Comune ordini alla proprietà di ristrutturare, ma almeno di tenere un minimo di decoro”.