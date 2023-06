Bontà piacentine alla festa della Repubblica a Parigi. “Straordinaria opportunità”

C’era anche un po’ di Piacenza alla Festa della Repubblica Italiana organizzata nella serata del 1° giugno a Parigi, presso la sede dell’Ocse, alla presenza dell’ambasciatore Luca Sabbatucci e di autorevoli personalità. Durante il ricevimento, gli ospiti hanno potuto gustare i tre salumi Dop del nostro territorio e una selezione di prodotti di qualità tra i più rappresentativi delle eccellenze locali, dal Grana Padano alle conserve di verdura e giardiniera tipiche della tradizione emiliana, in abbinamento a Gutturnio e Ortrugo.

A raccontare l’apprezzamento manifestato per le specialità di casa nostra è l’assessore al commercio Simone Fornasari, presente all’evento insieme a Gianluca Umbelli del Consorzio Piacenza Alimentare, tra i partner della serata grazie al coinvolgimento di Visit Emilia. “E’ stato un onore rappresentare la nostra città in un’occasione così importante – sottolinea Fornasari – che ci ha dato modo di consolidare le relazioni del nostro territorio in ambito internazionale, promuovendone le tipicità enogastronomiche che ne definiscono al meglio l’identità più autentica, determinante, accanto alla ricchezza del patrimonio artistico e culturale e alle bellezze paesaggistiche, per attrarre i visitatori dall’estero. Un ringraziamento particolare, in tal senso, va al presidente di Destinazione Turistica Emilia Cristiano Casa, per l’opportunità di valorizzare, in un contesto così prestigioso e ricettivo, i prodotti simbolo delle nostre eccellenze”.

Esprime particolare soddisfazione anche il presidente del Consorzio Piacenza Alimentare Emanuele Pisaroni: “La partnership strategica rafforzatasi, in questi anni, con l’Amministrazione comunale e con gli altri enti di promozione del territorio, tra i quali Destinazione Turistica Emilia cui va anche il nostro speciale ringraziamento, ci permette di presentare Piacenza nel suo insieme, come realtà in grado di offrire una varietà di prodotti ed esperienze a 360 gradi. La presenza alla Festa della Repubblica di Parigi è stato un volano significativo per il brand Piacenza in un contesto di alto profilo istituzionale ed economico, confermando che, quando si lavora insieme condividendo il medesimo obiettivo, è possibile raggiungere platee importanti, di cui tutti gli operatori del territorio potranno conseguentemente beneficiare”.

Tra i doni consegnati all’ambasciatore lo stemma della città, il volume “Piacenza dall’alto” edito da Tip.Le.Co. e l’invito ufficiale al concerto in calendario l’8 settembre al Teatro Municipale, con l’Orchestra Cherubini diretta dal Maestro Riccardo Muti.