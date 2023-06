Inchiesta sui falsi incidenti, tra gli indagati anche il consigliere Rancan

Fra i trenta indagati nell’inchiesta della Procura di Piacenza e dei carabinieri di Fiorenzuola su presunte truffe assicurative compiute tra la Val d’Arda e la Bassa compare anche il nome di Matteo Rancan, capogruppo della Lega nell’assemblea regionale e segretario della Lega Emilia. Secondo l’accusa, tra aprile e maggio del 2021 avrebbe ottenuto un indennizzo di 893 euro dopo che una fotografia falsificata venne inviata alla sua assicurazione per dimostrare la rottura del parabrezza della sua auto.

Accusa che il consigliere regionale leghista respinge. “Il mio cliente è rimasto del tutto sorpreso dalla notizia di essere indagato, tanto più per fatti da lui mai neppure pensati – dichiara l’avvocato Andrea Perini -. Purtroppo, allo stato, le indagini della Procura della Repubblica sono coperte dal segreto istruttorio: per questo motivo non gli è ancora stato possibile capire cosa possa essere accaduto e perché il suo nome risulti ingiustamente coinvolto. Non appena avrà avuto modo di leggere le carte delle indagini, provvederà a tutelare il proprio nome, nel pieno interesse della giustizia”.

