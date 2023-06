Oltre 500 marciatori in memoria di Cappelli, storico materassaio di Agazzano

Ad Agazzano sono stati oltre 500 i marciatori che venerdì 2 giugno hanno partecipato alla Marcia della Croce Rossa, memorial Charlie. All’evento sportivo non competitivo hanno preso parte ben 16 gruppi in rappresentanza di altrettante associazioni podistiche, insieme a famiglie con bambini, appassionati. Tra i partecipanti anche due scuole: le primarie di Gazzola e di Agazzano i cui alunni hanno risposto all’invito a camminare lungo i percorsi tracciati tra i saliscendi della Val Luretta. La marcia è stata dedicata a Carlo Cappelli, “amico di tutti, emblema della solidarietà” ha ricordato il sindaco Maurizio Cigalini. Cappelli, storico materassaio agazzanese scomparso dieci anni fa, era stato anche volontario della Croce Rossa di Agazzano. I volontari ogni anno organizzano in sua memoria l’evento podistico, con un numero sempre crescente di iscritti.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà