Sicurezza, Unione commercianti aderisce al protocollo antirapina

Al termine di una serie di incontri presieduti dal prefetto Daniela Lupo, che hanno visto il coinvolgimento delle forze dell’ordine e delle associazioni di categoria nel quadro delle iniziative intraprese per elevare gli standard di sicurezza degli esercizi commerciali, il prossimo 8 giugno sarà formalizzata l’adesione a livello provinciale di Unione Commercianti Piacenza – Confcommercio Imprese per l’Italia al “protocollo quadro per la legalità e la sicurezza delle imprese in materia di video-allarme antirapina” siglato il 12 dicembre 2019 tra Ministero dell’Interno, Confcommercio – Imprese per l’Italia e Confesercenti.

“L’intesa – si legge nella nota della Prefettura – che rappresenta un importante traguardo nell’ottica dell’implementazione degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, è volta a incrementare l’adozione da parte degli esercenti di sistemi di video allarme antirapina, collegati in tempo reale con le sale/centrali operative della Polizia e dei Carabinieri, consentendo così un tempestivo intervento in caso di necessità”.