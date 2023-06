Tragedia a Ponte dell’olio, 20enne muore in casa. Indagini in corso

Drammatico episodio nel tardo pomeriggio di venerdì 2 giugno a Ponte dell’olio. Un 20enne ha perso la vita, pare a causa di un colpo di arma da fuoco. L’episodio sarebbe avvenuto all’interno di un’abitazione di via Rossi. I contorni della vicenda sono da chiarire.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i soccorritori, i carabinieri con il comandante provinciale Pierantonio Breda e il pubblico ministero Daniela Di Girolamo.

Al campo sportivo è atterrato anche l’elisoccorso ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Un’altra persona si sarebbe barricata in un’abitazione. Solo dopo diverso tempo i soccorritori con i carabinieri e i vigili del fuoco sono riusciti a entrare.

In aggiornamento