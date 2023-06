Camminata per l’hospice: domenica appuntamento in alta Val Tidone. Il programma

In Alta Val Tidone domenica 4 giugno si cammina per l’hospice. Dalle 8 prende il via a Sala Mandelli “Intrecci di vite”, sesta camminata benefica pro hospice di Borgonovo, nonché secondo memorial Lara Bianchi. I percorsi saranno tre: di 5, 9 e 15 chilometri. Il ritrovo alla partenza e all’arrivo è negli spazi della Cantina Torretta, dove verrà allestita anche l’area ristoro per i partecipanti. Le partenze sono possibili tra le 8 e le 12. La conclusione è prevista non oltre le 13.30.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà