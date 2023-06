Gropparello, in 800 alla marcia della Pubblica tra boschi e ristori musicali

La carica degli 800 marciatori ha reso un successo la terza edizione della marcia organizzata dalla Pubblica assistenza Val Vezzeno in sinergia con il Csi Piacenza. “I sorrisi di tutte queste persone ci ripagano di tutta la fatica di questi giorni” la soddisfazione del presidente Stefano Bozzini. Un evento organizzato per raccogliere fondi da destinare alla realizzazione della nuova sede societaria e, allo stesso tempo, una celebrazione delle bellezze del territorio. E’ sempre questo l’obiettivo dei volontari della Pubblica Val Vezzeno che per il terzo anno consecutivo hanno posato la tradizionale divisa arancione per tracciare e ripulire oltre 30 chilometri di sentieri da mettere a disposizione di podisti arrivati anche da oltre i confini provinciali.

La terza marcia della Pubblcia è stato quindi un grande successo da condividere con l’intero territorio e tutta la comunità gropparellese. In 800 hanno solcato i quattro percorsi preparati dai volontari tra boschi, castelli medioevali, antiche pievi, torrenti e borghi caratteristici. Particolarmente apprezzato il ristoro musicale alla Chiesa Vecchia dove i tanti marciatori tra un bicchiere d’acqua e uno di vino hanno potuto cantare le loro canzoni del cuore grazie a Maurizio Marchioni e alla sua chitarra. Al termine dei percorsi l’associazione ha organizzato anche un grande pranzo con protagoniste le produzioni locali al quale hanno partecipato circa 400 persone. Tutti i quattro percorsi (da 3, 7, 13 e 20 chilometri) partivano da piazza Roma e arrivavano al campo sportivo del paese accolti da musica e bandiere gialloverdi. Al campo sono stati premiati per il gruppo più numeroso i ragazzi di Promis Gruparel.

Una giornata di festa che ha permesso alla Pubblica Val vezzeno di raccogliere fondi per quella che sarà la nuova sede societaria. Bozzini ha tenuto a ringraziare i tanti partecipanti e i volontari che in questi giorni si sono impegnati nella realizzazione dell’evento che insieme al primo Memorial Chicco Maggi ha aperto la stagione estiva gropparellese. Martedì scorso, alla serata inaugurale ha partecipato anche l’ex bomber biancorosso Dario Hubner che ha firmato una maglietta messa all’asta per la Lilt Piacenza, lega italiana contro i tumori. La manifestazione proseguirà fino al prossimo 18 giugno. In Val Vezzeno continua lo stretto rapporto tra solidarietà e promozione territoriale.