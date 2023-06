Il padre del giovane morto a Ponte dell’Olio: “È terribile”. Sconcerto tra i vicini di casa

“È terribile, non è giusto, lasciateci soli”. Poche parole che restituiscono il clima di sconcerto che si respira oggi in via Rossi a Ponte dell’Olio. A dirle è il padre del ragazzo albanese di 20 anni che ieri sera, qui, è stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa all’interno della sua abitazione. I contorni del giallo sono al vaglio delle forze dell’ordine. Su Facebook il sindaco di Ponte dell’Olio Alessandro Chiesa ha espresso il cordoglio della comunità: “E’ un triste giorno, ogni ulteriore parola è superflua. Ci uniamo al dolore della famiglia, alla quale ci lega una conoscenza personale, per la grave perdita”. Le interviste nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

