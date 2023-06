“Solidarietà alla Romagna alluvionata”: i carabinieri annullano la festa

“A seguito dei gravi eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell’Emilia Romagna, in segno di vicinanza alle famiglie delle vittime, di solidarietà alle comunità colpite e di gratitudine per i tanti Carabinieri impegnati nelle operazioni di soccorso, oltre che per non distrarre risorse destinate a supporto delle zone alluvionate, il 5 giugno 2023 alle ore 10 i Carabinieri di Piacenza celebreranno il 209° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri attraverso un semplice, ma significativo momento di raccoglimento, e con la deposizione di un omaggio floreale presso il cippo in ricordo dei Carabinieri caduti presente presso la Caserma Paride Biselli”.

Lo comunicano i militari con una nota ufficiale. Nella sede del Comando Provinciale saranno presenti il prefetto di Piacenza assieme alle istituzioni cittadine e a una rappresentanza di Carabinieri che lavorano nella sede.