A caccia di animali, ma con le foto-trappole. Domenica 11 giugno il ritrovo a Pianello

Chi l’ha detto che ai cacciatori interessa solo sparare? Domenica 11 giugno la sezione piacentina dell’Unione Regionale Cacciatori Appennino (Urca-Gestione Fauna e Ambiente) organizza a Pianello un workshop fotografico per “catturare” i selvatici mentre vivono in natura.

Si insegnerà come posizionare foto-trappole (cioè le speciali apparecchiature da fissare nei boschi che si attivano automaticamente al passaggio degli animali) o come applicare macchine fotografiche (o un semplice telefono) all’ottica di un fucile, per immortalare su foto o video la preda presa di mira. Il ritrovo sarà al campo sportivo di Pianello alle ore 9.00.

Il corso, tenuto da Andrea Castellini in collaborazione con Servizi Caccia, è gratuito e aperto a tutti, ma serve prenotarsi al numero 349-2353137. “Anche questo modo diverso di vedere gli animali – spiegano gli organizzatori – significa essere cacciatori moderni”.