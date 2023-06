Incidente ad Alseno nel pomeriggio di oggi. Per cause da chiarire, intorno alle 16.30 un motociclista di 28 anni della provincia di Parma è caduto in una pista privata di motocross mentre si allenava.

Il giovane ferito è stato trasportato dall’ambulanza all’ospedale di Parma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri.