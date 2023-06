Iris e Giada presto mamme: “Tanti ostacoli, ma vogliamo crescere qui nostro figlio”

Iris Pelizzoni e Giada Gueli, 35 e 36 anni, nella vita psicologa e laureata in psicologia, aspettano un bebè. Unite civilmente dal 2018 e insieme da una decina di anni, sono una delle numerose coppie omosessuali del nostro Paese che ha ricorso ad una tecnica di procreazione medicalmente assistita – chiamata fecondazione eterologa, con donazione di gameti – all’estero. “Siamo andate in Spagna, perché in Italia è vietata alle coppie dello stesso sesso, alle donne single di qualunque orientamento, ma non alle coppie eterosessuali, che possono intraprendere questo percorso supportate dal Servizio sanitario. La discriminazione è palese”.

Il loro è un percorso lungo e difficile: “Quando prendi una decisione del genere sai che tuo figlio o tua figlia crescerà in uno Stato che ti pone ostacoli, inizi così un percorso di genitorialità con più consapevolezza”.

Speranza e voglia di lottare per i propri diritti guidano le loro decisioni: “Questo periodo storico-politico non è dei migliori, le scelte che sta facendo questo governo sono scelte discriminatorie nei confronti della comunità Lgbt e delle famiglie omogenitoriali. Sarebbe più facile trasferirsi in un altro Paese, ma sentiamo che il cambiamento che vogliamo vedere del mondo, deve partire da noi, qui a Piacenza”.

IL SERVIZIO DI RICCARDO FOTI SU LIBERTÀ