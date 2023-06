Da quattro anni vive in due stanze senza acqua e senza bagno. In tutto, venti metri quadri.

I pasti li cucina con un piccolo fornelletto elettrico, per scaldarsi in inverno ha una stufetta, l’acqua la recupera da una fontanella del paese.

Bisogna salire al piccolo borgo di Vicobarone, comune di Ziano, per trovare la storia di quest’uomo e della difficile situazione in cui si trova.

A segnalarla l’avvocato Silvia Opici, che è custode di quell’immobile (parzialmente di proprietà dello stesso inquilino), oggi pignorato.

“È una situazione di forte degrado sociale – spiega la legale – e pur con tutte le problematiche del caso sarebbe necessario intervenire perché una persona che fra l’altro è in carico ai servizi sociali e ha delle problematiche di salute: non può vivere così”.

L’uomo ha 62 anni e aveva un lavoro stabile, poi le vicissitudini della vita glielo hanno fatto perdere: da lì ha iniziato a cercare altre occupazioni, ma tutte precarie: “Sono tre anni e mezzo che non riesco a trovare nulla – spiega il diretto interessato – per mantenermi e comprare da mangiare ho venduto tutto quello che potevo vendere”.

IL SERVIZIO COMPLETO DI BETTY PARABOSCHI SU LIBERTÀ