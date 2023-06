Stop alle tariffe differenziate: la Tari diventa uguale per tutti in Alta Val Tidone

Stop alle tariffe differenziate. Da quest’anno tutti i cittadini di Alta Val Tidone pagheranno la Tari allo stesso modo. Non ci saranno più metodi di calcolo differenti tra chi abita negli ex Comuni di Pecorara, Caminata e Nibbiano. Per prevenire eventuali squilibri il consiglio comunale ha adottato un nuovo regolamento che prevede agevolazioni e sgravi. “Grazie a queste agevolazioni – dice il sindaco Franco Albertini – riusciamo a calmierare gli scompensi generati con il regolamento unico per la Tari e, in alcuni casi, riusciamo ad abbassare l’importo dovuto rispetto a quanto pagato in precedenza”.

In caso contrario gli abitanti di Caminata e Pecorara sarebbero stati i più penalizzati. Il nuovo regolamento prevede agevolazioni significative per chi ha attività commerciali, soprattutto per chi si trova nel territorio classificato come montano, e cioè Pecorara, dove la presenza di un bar o di un ristorante acquista anche una valenza sociale.