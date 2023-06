Alla guida dell’auto confiscata e senza assicurazione: denunciato 40enne

Un 40enne piacentino, residente nella Bassa, è stato denunciato per appropriazione indebita dagli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta. Guidava, infatti, un’auto che gli era già stata confiscata dalla Polstrada di Cremona e che lui non aveva mai riscattato: così, il mezzo era finito nelle mani del Demanio. L’uomo era stato fermato a Rottofreno ed era stato sanzionato per mancata copertura assicurativa. Solo dopo gli agenti si sono accorti che l’auto era di proprietà statale ed è scattata la denuncia.

Nel mese di maggio gli agenti hanno sequestrato 4 veicoli senza assicurazione (tra Rottofreno, Gragnano e Quarto di Gossolengo) ma hanno dovuto fare i conti con varie patenti false. A Rottofreno, sulla via Emilia, è stato fermato in un normale controllo un 40enne senegalese di Castel San Giovanni al volante di un’utilitaria. Dalle prime verifiche è emerso che viaggiava senza aver effettuato la revisione del mezzo e pure la patente senegalese non sembrava conforme all’originale e, in pratica, sostanzialmente falsa. L’uomo, che non ha mai conseguito la patente di guida italiana, è stato sanzionato per oltre 5mila euro per guida senza patente e quindi denunciato per falsità materiale commessa da privato. E così la patente è finita in Procura. Lo stesso identico copione si è verificato anche a Gossolengo, sulla Provinciale 28 in località Molinazzo: stavolta a finire nei guai è stato un 35enne honduregno, che abita nel Milanese, fermato mentre faceva il corriere con un camioncino. Anche in questo caso, la patente aveva imperfezioni tali da ritenerla fasulla e sono scattate sanzioni e denuncia a piede libero.

