Castel San Giovanni, cadavere ritrovato in un cantiere. Indagini in corso

Il cadavere di un uomo è stato trovato a Castel San Giovanni nella mattinata di lunedì 5 giugno. Il corpo senza vita si trovava in un cantiere edile in via I Maggio, a lanciare l’allarme sono stati gli operai. Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dal 118 ed è stato constatato il decesso. I carabinieri hanno subito avviato le indagini, non sono stati trovati documenti dunque non si conosce l’identità della persona deceduta. In base alle prime informazioni, il cadavere sarebbe in avanzato stato di decomposizione dunque il decesso potrebbe risalire a diversi giorni fa. La salma è stata portata all’obitorio di Piacenza per l’autopsia. Non si esclude che si possa trattare di una persona senza fissa dimora o di un tossicodipendente.

