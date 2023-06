Oggi sul quotidiano Libertà prosegue la pubblicazione dei giornali scolastici con il “Carpe Diem”, la testata del Polo Mattei di Fiorenzuola.

Otto pagine dense di argomenti e piene della grande passione dei giovani redattori, che durante l’anno sono impegnati non solo nella progettazione e realizzazione del numero cartaceo del giornale, ma nell’aggiornamento del blog della scuola, della gestione delle pagine social e del sito web.

Il numero di oggi è ricco di interviste: si parla di perdita e rinascita con Gianpietro Ghidini ed “Ema-Pesciolino Rosso”, di diversità con la campionessa paralimpica Alessia Berra, dell’incontro con il nobel Giacomo Rizzolatti e della tesi di Jacopo Mocchi, che si è dedicato ad approfondire l’opera di Enrico Mattei.

E poi ancora spazio ai tanti progetti messi in campo dai vari indirizzi del polo per ampliare gli orizzonti dei propri studenti.

LEGGI IL CARPE DIEM SU LIBERTÀ