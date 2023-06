Lavori in via Delle Valli, percorso alternativo per il Pronto Soccorso

Proseguono i lavori di riqualificazione stradale lungo via Emilia Pavese. A partire dalla serata di oggi, lunedì 5 giugno, sino alla notte di venerdì 9 giugno compresa, nella fascia oraria tra le 19 e le 6 del mattino seguente sarà istituito il divieto di circolazione nelle aree oggetto di cantiere: la rotatoria di piazzale Torino e successivamente quella all’incrocio tra via Taverna e viale Malta, unitamente a via delle Valli e strade limitrofe, dove sarà in vigore il divieto di sosta permanente con rimozione forzata.

La stessa via delle Valli non sarà transitabile nella serata odierna, così come nella notte tra il 6 e il 7 giugno: l’accesso al Pronto Soccorso, come indicato dall’apposita segnaletica, sarà pertanto possibile lungo il percorso alternativo costituito da via Appiani, parcheggio di piazzale Torino, viale Malta, via Aperta del Castello, via Taverna e Cantone del Cristo.

