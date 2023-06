Luna velata, amicizia e sorrisi: in 2mila alla Notte dei briganti nel ricordo di Marco

Da Vigoleno a Vernasca, tra boschi, crinali e borghi incantanti, duemila persone di ogni età hanno partecipato all’undicesima edizione della Notte dei briganti. Sulle magliette campeggiala scritta “Questa notte è per te, Marco”: la dedica è all’ideatore dell’evento, Marco Mariani, l’ex vicesindaco prematuramente scomparso due mesi fa. Chi ha raccolto il testimone, non nasconde la commozione ma guarda al futuro, tra loro anche la figlia Martina: “Siamo emozionati e contenti di poter portare avanti quello che abbiamo fatto insieme a mio papà, un evento che da anni fa conoscere il nostro territorio”. Il primo a credere nella potenzialità dell’iniziativa e a farla crescere con entusiasmo fu l’allora sindaco Gianluigi Molinari, attuale consigliere regionale: “E’ una manifestazione fantastica, calata perfettamente nella nostra realtà. È gratificante vedere gente che arriva dalle vallate piacentine e parmensi ma anche da Lombardia e Liguria”. In prima linea tanti abitanti della zona. “Per noi vernaschini questa manifestazione è un modo per ritrovarci dopo l’inverno e per partecipare alla vita sociale del paese” commenta Mariagrazia Legatti. Dopo i saluti e gli abbracci, simbolo del piacere di incontrarsi, Sergio Concari dà il via: si parte. Otto chilometri tra boschi, crinali e borghi incantata. Una camminata alla portata di tutti.

L’ARTICOLO DI NICOLETTA MARENGHI SU LIBERTA’