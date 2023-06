Donazione di 800 euro per la manutenzione defibrillatori: Novara: “Dare per ricevere”

“Siamo professionalmente inseriti in questa comunità, ben accolti, e crediamo che sia importante essere riconoscenti al paese”. E’ Franco Novara a dirlo, che assieme a Jean Pierre Trojani, gestisce uno studio dentistico a Rottofreno e di comune accordo hanno deciso di donare all’amministrazione pubblica 800 euro da destinare alla manutenzione dei defibrillatori del territorio. Lo studio dentistico non è nuovo a queste iniziative: tra le loro donazioni figurano già un defibrillatore a Castel San Giovanni e due in Alta Val Tidone. Poi la proposta all’amministrazione comunale di Rottofreno che ha preferito scegliere la manutenzione degli impianti salva-vita.

“Abbiamo accolto con soddisfazione questo contributo – spiega il sindaco Paola Galvani – nella speranza che possa anche essere di stimolo ad altri”.