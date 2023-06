Castel San Giovanni, dal centro pensionati mille euro per l’emergenza alluvione

Il centro pensionati di Castel San Giovanni ha devoluto mille euro a favore di due differenti realtà locali e a favore dell’emergenza alluvionati. La somma è stata infatti suddivisa in parte per aiutare le popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione che portato via tutto. Il resto è stato suddiviso tra il centro diurno Isola che non c’è, frequentato da ragazzi disabili della Valtidone, e a favore del Carrello solidale onlus. Sabato, 10 giugno, alle 16,30 nel salone di viale Amendola del centro pensionati lo studioso di storia locale Paolo Brega terrà una conferenza sul rapporto donne e lavoro partendo da una fotografia delle operaie castellane negli anni Cinquanta.

