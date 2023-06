Fiorenzuola, chiuso per tre notti in entrata il casello A1. Percorsi alternativi

Per consentire la rimozione di un cantiere permanente si rende necessaria la chiusura per tre notti – dalle 21 alle 5, dalla serata di martedì 6 all’alba di venerdì 9 giugno – del tratto autostradale compreso tra i caselli di Fiorenzuola d’Arda e Piacenza sud, in direzione Milano: nello stesso periodo di vigenza della chiusura, resteranno interdetti al traffico veicolare anche i rami di ingresso – in entrambe le direzioni – del casello di Fiorenzuola d’Arda; l’area di servizio Arda est, e il bivio tra l’Autostrada del Sole e l’A21 Torino-Piacenza-Brescia (per il traffico proveniente da Bologna).

Lo rende noto la Società Autostrade per l’Italia, Ente gestore dell’Autostrada A1 Milano-Napoli.

I GIORNI E GLI ORARI DI CHIUSURA

Il tratto autostradale tra Fiorenzuola e Piacenza sud resterà chiuso nelle notti tra martedì 6 e mercoledì 7; mercoledì 7 e giovedì 8; giovedì 8 e venerdì 9 giugno, dalle 21 alle 5. Negli stessi orari resterà chiuso – solo in entrata – il casello di Fiorenzuola, mentre l’area di servizio Arda est resterà chiusa dalle 20 sino alle 5 del giorno successivo.

I PERCORSI ALTERNATIVI CONSIGLIATI

In merito ai percorsi alternativi, si consiglia agli automobilisti che dovranno percorrere il tratto tra Fiorenzuola e Piacenza sud di uscire dall’A1 a Fiorenzuola; percorrere 3 chilometri sulla strada provinciale 462R e immettersi quindi sulla via Emilia, rientrando successivamente sull’A1 a Piacenza sud. Gli automobilisti che avranno la necessità di entrare in A1 nelle notti interessate dalla chiusura, potranno accedere all’autostrada presso i caselli di Fidenza (in direzione Bologna) o Piacenza sud (in direzione Milano).