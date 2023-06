Santa Franca, la “Festa dei polli” raddoppia: anche due serate per la Croce Bianca

La Festa dei Polli non lascia, anzi raddoppia a sostegno della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza. Doppio appuntamento quest’anno per la tradizionale manifestazione che ogni anno anima la parrocchia Santa Franca del quartiere Farnesiana. La 32esima edizione della festa torna con il formato standard dopo la forma ridotta degli ultimi anni a causa dell’emergenza Covid, quattro serate organizzate dalla parrocchia e dal Circolo Anspi di Santa Franca in programma dal 9 al 12 di giugno. Come sempre ci saranno i consueti stand gastronomici nei pressi della chiesa, a partire dalle ore 19, con il banco di beneficenza. Musica dal vivo tutte le sere, dalle ore 21: venerdì “Davide e Franco”, sabato “Domenico e Romano”, domenica “Samy note in libertà” e lunedì “Accademia della musica moderna di Piacenza” (in caso di maltempo la festa si sposterà nel salone della parrocchia).

Come detto, la festa avrà una “coda” di beneficenza perché la settimana successiva la location rimarrà intatta per ospitare l’evento “Pubblica Assistenza Croce Bianca in festa”, nelle serate del 17 e 18 giugno: gli stand apriranno alle ore 19 e l’intero ricavato verrà utilizzato per finanziare le attività a servizio della cittadinanza, in collaborazione con Anpas provinciale, Circolo Anspi di Santa Franca ed Editoriale Libertà. “La nostra festa torna a fare quattro sere, anzi di più visto che avremo questa bella coda in favore della Croce Bianca, noi siamo sempre contenti di fare della beneficenza per chi ha bisogno” il commento di don Maurizio Noberini, parroco di Santa Franca, impegnato in questi giorni per ultimare l’allestimento. Con lui i rappresentanti delle attività coinvolte, a cominciare da Valter Bulla per Pubblica Assistenza Croce Bianca, che ha ringraziato “Anspi e Santa Franca per utilizzare la loro struttura per la nostra festa, c’è grande bisogno di fondi in questo momento e dobbiamo rendere il giusto merito anche ai nostri volontari che si sono resi disponibili. Ricordo che anche le offerte devolute alle serate della Festa dei Polli andranno a Croce Bianca e che ci daranno una mano anche i Metronotte per la sorveglianza durante le sere senza la festa”. Un grazie anche dai volontari Pubblica Assistenza Croce Bianca Roberto Miravalle e Flaviano Giovannelli, “per noi è importantissima la riuscita di questa festa”, infine Adriano Taglia, presidente Circolo Anspi di Santa Franca, ha a sua volta ricordato “i nostri volontari, senza i quali la festa non potrebbe essere organizzata”.

