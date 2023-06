“Topi, nutrie, bisce: il rio Lora va intubato”. Il sindaco: “Ci sono case sotto il livello”

“Il rio Lora va intubato”. A chiederlo sono alcuni residente di via Cantone delle Quaglie a Castel San Giovanni, dove il rio Lora scorre a cielo aperto tra le case. I residenti hanno avviato una raccolta di firme per chiedere di tombare il rio.

“Ci sono topi, nutrie, bisce che girano tra le case” dicono i residenti che lamentano anche altri problemi. “Da anni non si fa manutenzione, ci sono arbusti e vegetazione che crescono nel letto del rio. In caso di piene deve succedere quel che è successo in Romagna?”.

Sulla questione copertura il sindaco Lucia Fontana gela però le aspettative. “Uno studio idraulico ha evidenziato come in quella zona ci siano case, costruite decenni fa in base a vecchi criteri urbanistici, che sono sotto il livello del rio”. In pratica intubando il rio si chiuderebbero anche garage e cantine. Sulla questione pulizia Fontana dice: “Capiamo e condividiamo la preoccupazione dei cittadini. Più volte abbiamo segnalato e continuiamo a segnalare agli enti competenti la necessità di pulire le sponde dei rii”.