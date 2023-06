Truffatore seriale scoperto dalla Guardia di finanza, vittime anche nel Piacentino

Proponeva finanziamenti a fondo perduto o comunque agevolati, erogati dall’Unione Europea previo versamento anticipato di un corrispettivo tra i 600 ed i 1.200 euro come compenso per l’attività di consulenza: si presentava così un 50enne ravennate che deve rispondere di truffa aggravata e falsità materiale. Cinquecento le vittime del raggiro in 29 province, tra le quali Piacenza.

Secondo le Fiamme Gialle che hanno condotto le indagini, il 50enne si presentava come rappresentante di organismi creati appositamente e la cui denominazione poteva confondersi con quella di note associazioni di categoria o di centri studi esistenti.

Il 50enne è accusato di avere ideato un sistema di truffe a catena ai danni di centinaia di ignari imprenditori o di padri di famiglia bisognosi di liquidità soprattutto durante l’emergenza da Covid19.

L’uomo è accusato di mancata dichiarazione al Fisco di redditi illeciti conseguiti tra il 2017 e il 2021 per un totale di 650mila euro, che sarebbero provento di centinaia di truffe commesse sull’intero territorio nazionale.