Viabilità, lupi, progetti Pnrr: proseguono gli incontri della Provincia in montagna

Viabilità, Pnrr, personale, crescente presenza di lupi e cinghiali: numerosi i temi toccati giovedì 1° giugno negli incontri della Provincia con le amministrazioni di Cerignale, Corte Brugnatella, Ottone e Zerba, ulteriori step nella serie di appuntamenti con i Comuni del territorio.

La prima tappa è stata il Municipio di Ottone, dove la presidente della Provincia Monica Patelli – accompagnata dalla consigliera provinciale con delega alla Pianificazione territoriale Claudia Ferrari, in qualità di Coordinatrice Piccoli Comuni ANCI Emilia-Romagna, e dal dirigente del servizio Viabilità Davide Marenghi – è stata accolta dal sindaco di Ottone Federico Beccia, dal sindaco di Zerba Pietro Rebolini e dalla vice sindaco di Ottone Maria Lucia Girometta.

Le criticità segnalate dai sindaci Beccia e Rebolini – prevalentemente da ricondurre alle caratteristiche del territorio attraversato – riguardano i temi della sicurezza della circolazione stradale, per i quali sono state illustrate le opere di manutenzione straordinaria già pianificate.

In particolare, per il tratto di Strada Provinciale n. 18 che riguarda il territorio comunale di Zerba, l’ente di Corso Garibaldi ha già programmato per il 2024 gli interventi di riparazione e installazione di barriere di sicurezza e di protezione dalla caduta massi, per un importo complessivo di 500mila euro. Già prevista, per un importo complessivo di 190mila euro, anche la manutenzione straordinaria (consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa) della Strada Provinciale n. 62 di Orezzoli.

Rispetto alla richiesta di miglioramento della regolarità della pavimentazione stradale nel centro abitato di Ottone e alle condizioni di rischio evidenziate in prossimità del bivio di Belnome e nel centro abitato di Orezzoli, la Provincia valuterà quali interventi sia possibile realizzare anche attraverso l’impiego delle risorse dedicate alla manutenzione ordinaria.

Al centro dell’incontro anche la crescente presenza di lupi e di cinghiali: per quanto attiene agli ungulati, in particolare, non solo in relazione alla viabilità (e alle coltivazioni) ma anche in relazione alle ulteriori misure ipotizzate per il contenimento della PSA, considerato che le limitazioni nel Piacentino riguardano – al momento – esclusivamente i comuni di Ottone e Zerba. Ricordate le costanti interlocuzioni con le istituzioni e le realtà coinvolte e la nota su questi temi già inviata ai parlamentari piacentini, la presidente Patelli ha concordato sull’opportunità di una ulteriore riflessione.

Punti di vista convergenti, inoltre, sull’opportunità di sostenere il progetto (promosso da Fondazione Banco dell’energia Ente Filantropico, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Diocesi di Piacenza-Bobbio, Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio,

Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Camera di Commercio, Federconsumatori Piacenza, Banca di Piacenza e Crédit Agricole Italia) “Energia in Comune”, il fondo solidale per sostenere persone fragili e aziende in difficoltà con il pagamento delle bollette di luce e gas e per avviare percorsi di educazione sui consumi.

In merito a tematiche non di diretta competenza della Provincia, si è evidenziata una piena sintonia sulle criticità che molti Comuni sono costretti ad affrontare a causa delle difficoltà nel reperire la figura di segretario comunale.

A Marsaglia, sede del Municipio di Corte Brugnatella, la delegazione della Provincia si è confrontata con il sindaco di Corte Brugnatella Renato Bertonazzi e con il sindaco di Cerignale Fausta Pizzaghi. Con loro anche il consigliere comunale di Corte Brugnatella Andrea Bernardi e Stefania Malaspina del servizio finanziario-tributi di entrambi i Comuni.

L’appuntamento è iniziato con un sopralluogo lungo la Strada Provinciale n. 50 del Mercatello nei pressi del ponte che attraversa il torrente Cordarezza, occasione per un confronto sugli interventi già programmati (come nel caso dei lavori per il miglioramento della sicurezza della Strada Provinciale n. 73 di Lago) o da valutare lungo le strade di competenza della Provincia sia per il Comune di Corte Brugnatella sia per il Comune di Cerignale, ma anche per la Strada Statale n. 45, che è invece di competenza Anas.

Diverse le ipotesi emerse per far fronte alle criticità – evidenziate nelle scorse settimane anche da Anci – connesse alla Piattaforma Regis e alle problematiche nell’erogazione delle anticipazioni di cassa per i progetti PNRR: si tratta di situazioni che condizionano molti piccoli enti, già frenati – come hanno concordato entrambe le Amministrazioni comunali – dalla limitata disponibilità di risorse economiche e di personale, che si aggiungono alla annosa difficoltà di reperire la fondamentale figura del segretario comunale.

“Anche queste visite – commenta la presidente Patelli – confermano le tante problematiche alle quali devono far fronte i Comuni di montagna: nell’ambito delle proprie competenze la Provincia, in relazione alle risorse disponibili, farà quanto possibile per supportarli nell’affrontare le reciproche criticità, sollecitando nel contempo le altre istituzioni competenti ad intervenire per ridurre al massimo i disagi di chi vive e lavora in zone decentrate”.