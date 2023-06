Vigolzone, 40 bambini al Trofeo Mini Bike nel ricordo di Luca Di Pietra

La quarta tappa del Trofeo Mini Bike promosso dalla Scuola Ciclismo Piacenza con la Polizia locale di Valnure Valchero e con il patrocinio di Libertà e Telelibertà, ha ricordato il vicebrigadiere Luca Di Pietra, carabiniere scomparso in servizio a causa di un incidente stradale nel 2014.

Alla sua memoria è intitolata l’area verde di via Montanelli a Vigolzone, dove viveva e dove portava i suoi figli a giocare. Sono stati una quarantina i bambini tra i 5 e i 12 anni che hanno partecipato all’appuntamento in mountain bike sfidandosi sui percorsi ad ostacoli e cimentandosi nei quiz di educazione stradale, impegnandosi e divertendosi.

Previsto anche un momento di commemorazione sotto la stele dedicata a Di Pietra, appuntamento organizzato ogni anno dalla Polizia locale dell’Unione Valnure Valchero, che ha l’appoggio del Comune e del sindaco Gianluca Argellati.

Presente anche l’Arma dei carabinieri. Un mazzo di fiori è stato donato alla vedova di Di Pietra, Alessandra, per essere deposto alla stele che lo ricorda.

Prossimo appuntamento con il trofeo Mini Bike sarà a Podenzano, sabato 10 giugno, alle 15.30 al parco urbano di via Di Vittorio.

