Pancreas e colon: aumentano i tumori tra i giovani. Convegno internazionale

E’ allarme per la crescita dei tumori del pancreas e del colon nei giovani. Venerdì 9 e sabato 10 giugno appuntamento per la nona edizione del corso “Topics in gastroenterologia ed epatologia” al Best Western Park Hotel di Strada Valnure 7 a Piacenza. Uno dei più importanti incontri del panorama gastroenterologico nazionale ed internazionale patrocinato dall’Azienda Usl. Come spiega la professoressa Giulia Martina Cavestro, medico gastroenterologo del San Raffaele, verranno illustrati ai partecipanti i dati più recenti su queste patologie.

Si parlerà dell’eradicazione dell’epatite C, prevista entro il 2030 e si approfondiranno le tecniche endoscopiche e chirurgiche rivolte ai pazienti obesi: i dati confermano come il tasso di obesità nel nostro Paese sia in rapida crescita, con ripercussioni negative sul rischio cardiovascolare e sul maggiore sviluppo di tumori.

Ci si concentrerà anche sull’utilizzo dei protettori gastrici e sulla necessità di ridurne l’impiego nelle persone senza una corretta indicazione, oltre che sulle tecniche innovative per trattare i calcoli della colecisti, sempre meno invasive e senza il bisogno di un intervento chirurgico.

INTERVISTA DI MARZIA FOLETTI