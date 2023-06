“Qui c’è la Food valley”, Piacenza sarà capitale del Good Italy Workshop

Piacenza ha quattro mesi di tempo per tirarsi a lucido. Dal primo al tre ottobre la nostra città ospiterà il Good Italy Workshop 2023, la notizia (e la scelta di Piacenza) arriva dall’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, ospite del Rotary Club Piacenza e del suo presidente Giovanni Struzzola. “Qui c’è la Food valley – esordisce Corsini – giornalisti e operatori specializzati verranno e saranno accompagnati in visita nei luoghi di produzione, del resto l’Emilia-Romagna vanta 44 prodotti fra Dop e Igp, di cui tre piacentini, una ricchezza unica in Europa”.

Good 2023 ha un ampio risvolto commerciale, in sette anni, dal 2015 – nato in occasione dell’Expo milanese sul cibo – coinvolge 900 operatori turistici italiani e provenienti da Europa, Cina, Giappone, Australia, Canada, Stati Uniti, Brasile, India, Emirati Arabi. E’ il passaporto per il mondo. Via libera allora a degustazioni, a visite al territorio, al tam tam dei media, questo fa sì che i tour operator “vendano” poi le esperienze da vivere nella Food valley. Il sito di Good ci fa già pubblicità: “Situata fra il fiume Po e gli Appennini, Piacenza si estende in un territorio ricco di castelli, torri, vigneti e paesaggi suggestivi”.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’