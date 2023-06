Un quartiere in festa per i 106 anni di Anselmina. “Una vita dedicata alla sua famiglia”

Buon compleanno Anselmina. Nel parco della residenza per anziani San Giuseppe sono stati celebrati i 106 anni di Anselmina Orighi tra musica, passi di danza e tanta allegria. Anselmina – nata il 6 giugno del 1917, anno che passò alla storia come cruciale per gli sviluppi della prima guerra mondiale con l’ingresso degli Stati Uniti e l’uscita della Russia – è stata circondata dall’affetto di tutta la sua famiglia, ma non solo, alla festa hanno infatti partecipato anche i bambini della scuola primaria “Renzo Pezzani” e gli anziani ospiti che condividono con lei intere giornate all’interno della struttura,

“Grazie a tutti, specialmente a questi bambini e un grande saluto a Libertà” le parole di Anselmina, visibilmente emozionata dall’affetto ricevuto durante l’intera giornata. Verso le 15.00 anche il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi è voluta passare per farle le auguri e regalarle un mazzo di fiori, poi è partito il karaoke partecipato da anziani e bambini. “Non avrei mai pensato potesse arrivare qua, è stata curata in modo impeccabile e vederla sorridente il giorno del suo compleanno mi riempie il cuore – le parole della figlia Mariuccia -. Ha perso il marito molto giovane, ma è stata sempre presente per la sua famiglia. Nel corso degli anni ha lavorato nei campi e poi in fabbrica all’Arrigoni, prima di fare la mamma e poi la nonna a tempo pieno”.

“Finalmente siamo usciti a festeggiare insieme alla gente del quartiere e i bambini delle scuole – la felicità di Claudio Boriotti, direttore della Cra San Giuseppe -. Da sempre cerchiamo di valorizzare il rapporto tra anziani e bambini e aprire le porte della nostra casa di cura al resto della città. Purtroppo il Covid ha frenato questo nostro obiettivo, ma ora siamo contenti di poter ripartire con progetti intergenerazionali che aiutino sia i nostri ospiti che i più piccoli”. Durante l’evento dedicato ai 106 anni di Anselmina i bambini della Pezzani hanno proposto diversi balletti e intonato il tradizionale canto di buon compleanno riuscendo a far emozionare la festeggiata, al fianco della sua famiglia.