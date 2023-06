Castel San Giovanni: sì alla nuova sezione della scuola materna, ma orario ridotto

La richiesta di avere una sezione in più di scuola materna a Castel San Giovanni è stata accolta a metà. L’Ufficio scolastico regionale ha cioè autorizzato una nuova sezione ma ad orario ridotto. Vuol dire altri 20, 24 posti assicurati ma solo per la mattina, senza orario prolungato al pomeriggio e comunque solo per il prossimo anno scolastico, poi si vedrà. La lista di attesa è di 59 bambini.

“In ogni caso quel che è certo – dice l’assessore all’istruzione Federica Ferrari – è che il prossimo anno partirà almeno una sezione a tempo pieno”.

Le ore cioè che non saranno colmate dal personale part time messo a disposizione dal Ministero saranno comunque integrate dall’amministrazione comunale. In caso neppure questo basti l’amministrazione comunale è pronta a finanziare una sezione a tempo pieno, in aggiunta a quella part time autorizzata dall’Ufficio scolastico. Ora parte il confronto con la scuola per tentare di far combaciare tutte le variabili del caso: posti disponibili, esigenze delle famiglie, risorse messe a disposizione.