Cento candeline per l’infaticabile nonno Mario: Ganaghello in festa

Mario Albergati è il nonno dei record di Ganaghello. Attorniato dall’affetto dei familiari il signor Mario ha soffiato sulle sue cento candeline. Lavoratore tutto d’un pezzo Mario Albergati ha trascorso la vita prendendosi cura dei suoi campi, delle sue viti e della stalla.

“Fino a una decina di anni fa – raccontano i familiari – ha continuato a lavorare”. Originario di Pietra de’ Giorgi, nell’Oltrepò pavese, Mario Albergati trascorse la giovinezza in guerra. “Fu spedito nei campi di prigionia tedeschi” dicono i familiari. Ritornato dalla guerra non si perse d’animo. Insieme all’amata moglie Teresa, mancata nel 2017, si trasferì a vivere a Ganaghello dove per una vita ha fatto ciò che meglio sapeva fare: l’agricoltore e l’allevatore.