Il Siap denuncia: “Da tempo segnaliamo che la polizia in città è sotto organico”

“Manca personale in forza alla Questura di Piacenza”. L’allarme lo rilancia ancora una volta il sindacato di polizia Siap. Sandro Chiaravalloti segretario regionale Siap scrive: “La questione dell’organico della questura di Piacenza, è a conoscenza degli uffici dipartimentali della polizia di stato. Come si può leggere sul web, il Siap di Piacenza, già dal marzo 2022, ha incontrato ispettori dipartimentali denunciando la questione e motivando bene le nostre ragioni anche in base alla posizione geografica della città di Piacenza”.

La nota del Siap spiega inoltre che “il sindacato, per denunciare l’indebolimento della forza della polizia a Piacenza, ha incontrato anche il sottosegretario agli interni Nicola Molteni. “La questione – conclude Chiaravalloti – è davvero seria e non ha bisogno di strumentalizzazioni”.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’