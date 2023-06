Perseguita un 15enne per due anni: anziano arrestato. Tra le accuse violenza sessuale

Un uomo italiano ultrasettantenne è stato arrestato per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, atti persecutori, estorsione e violenza sessuale. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Bologna, è stata eseguita dalla squadra mobile di Piacenza a seguito di un’approfondita indagine a carico del soggetto indagato per gravi violenze commesse tra il 2020 e il 2022 ai danni di un ragazzino di soli 15 anni.

“L’indagine – scrive la polizia in una nota – trae origine dalla segnalazione sporta dall’istituto frequentato dal giovane ai servizi sociali, a fronte di alcune particolari telefonate giunte a scuola da un utente che si presentava come lo zio dell’alunno e chiedeva informazioni sul suo percorso scolastico, nonché dalla ricezione di una lettera anonima indirizzata all’alunno con richieste di soldi e la stampa della pagina di un sito di incontri, contenente l’offerta di prestazioni sessuali da parte di un sedicente diciottenne alla ricerca di uomini più grandi.

Le indagini hanno permesso di ricostruire come il 15enne, in un periodo di profonda confusione e solitudine, avesse inserito su un noto sito di incontri un messaggio con cui ricercava uomini più grandi da incontrare. Da qui il contatto con l’arrestato che, dopo aver compiuto con lui atti sessuali dietro la dazione di piccole somme di denaro sotto forma di mance, ha iniziato a perseguitare il ragazzo per costringerlo a ulteriori prestazioni, fino a picchiarlo e a farsi mandare fotografie in atteggiamenti intimi.

Esasperata dalle continue pressioni dell’anziano, la vittima ha manifestato in più circostanze all’aguzzino il proposito di togliersi la vita, e in una prima audizione protetta nel corso delle indagini ha negato addirittura di conoscere l’autore delle gravi condotte ai suoi danni. Tramite la sensibilizzazione della famiglia, che ha trovato sul cellulare del minore alcune chat inequivocabili con l’anziano, si è riusciti ad acquisire dichiarazioni veritiere”.

L’indagato è stato rintracciato nella sua abitazione nel pomeriggio di ieri ed è stato condotto alle Novate.