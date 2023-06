Trova nell’armadio i documenti di un partigiano e li restituisce alla famiglia

Quando ha trovato quella vecchia busta rossa, in fondo a un armadio di casa a Piacenza, Angela Topputo si è subito nei panni di chi, forse, avrebbe sorriso nel ritrovare quei documenti stinti ma scritti con gli elogi dell’onore ai combattenti.

Ha aperto la busta, per cercare un contatto e un recapito, e ha capito subito che aveva davanti i ricordi da partigiano di Italo Conti di Mocomero di Vernasca, classe 1920 e pluridecorato – anche dall’Unione Europea – come parte della brigata “Garibaldi” oltre che per meriti di guerra in Jugoslavia.

Angela, che lavora a Libertà, è riuscita a rintracciare tramite la redazione e l’ex sindaco di Vernasca Gianluigi Molinari il figlio di Italo, Franco, che oggi vive a Lugagnano. Così è riuscita a riconsegnare alla famiglia questo pezzo di memoria.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’