“Una mancia in più”: ultimi giorni per iscriversi. Da lunedì via alle votazioni

Entra nel vivo il gioco promosso da Editoriale Libertà intitolato “Una mancia in più”. Una novità dedicata a tre categorie: barista, parrucchiere e commesso, per i quali i lettori potranno votare dando loro una simbolica mancia online e decidere così qual è il proprio esercente preferito. I candidati potranno iscriversi fino a domenica 11 giugno e le votazioni si apriranno alle ore 12.00 di lunedì 12: gli utenti dovranno registrarsi sulla piattaforma elettronica raggiungibile dal sito www.liberta.it e poi dal relativo banner “Una mancia in più” e poi potranno votare per i propri concorrenti preferiti, uno per ogni categoria. Martedì 13, giovedì 15 e venerdì 16 nelle pagine del quotidiano Libertà dedicate al gioco usciranno anche i tagliandi cartacei che permetteranno di votare i propri preferiti ed assegnare loro 3 punti per ogni tagliando. I tagliandi vanno consegnati presso la sede di Libertà in via Benedettine o inviati per posta entro il 26 giugno.

