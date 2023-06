Cortemaggiore, viabilità al centro dell’incontro con la Provincia. Tappa al Marcora

A Cortemaggiore, nel pomeriggio di lunedì 5 giugno, la delegazione guidata dalla presidente Monica Patelli ha incontrato l’amministrazione comunale magiostrina e la dirigenza della sede coordinata del “Marcora” di Piacenza. Agli appuntamenti della Provincia con i comuni del territorio si sono aggiunti anche quelli con gli istituti scolastici ubicati negli edifici di competenza dell’ente di Corso Garibaldi.

Nel Municipio di Cortemaggiore la presidente Patelli – accompagnata dal dirigente del servizio Viabilità e Programmazione lavori pubblici, Davide Marenghi – è stata ricevuta dal sindaco Luigi Merli, dal vicesindaco con delega alla Viabilità Stefano Rancan, dall’assessore con delega alla Scuola Eleonora Rubini e dall’assessore con delega al Commercio Luca Tacchini. Hanno fornito il proprio contributo anche il consigliere Gianluigi Repetti e il responsabile del servizio Lavori pubblici-Ambiente, Davide Mori.

Durante l’incontro, sono state presentate le priorità individuate dall’amministrazione, la quale ha sottolineato le criticità legate ai volumi di traffico e ai superamenti dei limiti di velocità nell’attraversamento dei centri abitati. Sul tavolo le ipotesi relative a diversi interventi: attraversamenti pedonali rialzati, piste ciclabili, rotatorie e messa in sicurezza di tratti stradali.

La Provincia ha dato la propria disponibilità a valutare quali lavori sarà possibile realizzare, in un orizzonte caratterizzato però dall’assenza di finanziamenti statali straordinari per la realizzazione di piste ciclabili.

La presidente Patelli ha poi ribadito che «gli appuntamenti con i Comuni facilitano sinergie più efficaci tra gli amministratori e aiutano sia a valutare utilità e fattibilità degli interventi di competenza della Provincia sia a individuare le più congrue modalità per sostenere le richieste dei territori in altre sedi».

Monica Patelli – accompagnata dalla vicepresidente con delega a Edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio Patrizia Calza, dal dirigente del servizio Edilizia Jonathan Monti e dal tecnico del servizio Edilizia Matteo Bocchi – ha poi raggiunto, insieme agli amministratori comunali, la sede magiostrina dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura, dove è stata ricevuta dalla dirigente del “Raineri-Marcora” Teresa Andena e dal professor Gianmaria Cabrini.

L’incontro ha trattato diverse tematiche di attualità e di prospettiva per la scuola: dai percorsi didattici in relazione al mondo del lavoro, alle ipotesi di nuovi laboratori, fino allo sguardo rivolto al futuro dalla sede magiostrina che – come ha ricordato la vicepresidente Calza – “Ha una storica presenza nel paese e costituisce un punto di riferimento per la formazione di tecnici specializzati per ruoli operativi nei settori produttivi di riferimento”.