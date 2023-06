Facsal al buio, Zandonella (Lega): “Riaccendere i lampioni il prima possibile”

“A seguito di diverse segnalazioni che mi sono pervenute nella serata di giovedì 8 giugno, mi sono recato personalmente presso l’inizio del Pubblico Passeggio e ho potuto constatare che tutti i lampioni risultavano spenti, sicuramente almeno per la prima parte”. E’ l’intervento del consigliere comunale della Lega Luca Zandonella.

“E’ noto come la zona sia frequentata, soprattutto dai giovani, e molti ricorderanno i diversi episodi di insicurezza accaduti in questo tratto del Pubblico Passeggio: è necessario quindi intervenire il prima possibile, perché in questo periodo dell’anno centinaia di persone ogni sera lo frequentano. Tutti sanno che nelle zone con illuminazione scarsa o assente i malviventi hanno terreno fertile e per questo ho presentato una interrogazione per chiedere un urgente intervento. Auspico che l’amministrazione comunale intervenga quanto prima e inoltre propongo che, fino al momento della completa riattivazione dei lampioni, siano previsti controlli tramite la Polizia Locale per dare maggiore sicurezza ai piacentini”.