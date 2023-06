Ponte Marsaglia riaperto al traffico, Anas: “Conclusi i lavori da 1,7 milioni di euro”

Anas ha riaperto al traffico il ponte Marsaglia lungo la strada statale 45 nel comune di Corte Brugnatella, in provincia di Piacenza, dove sono stati eseguiti lavori di manutenzione per un investimento di 1,7 milioni di euro. Si sono infatti conclusi i lavori di ripristino corticale e locale della struttura del ponte, il rifacimento del pacchetto stradale, l’installazione delle nuove barriere stradali e l’allargamento dei marciapiedi a bordo strada. Sono ancora in corso i soli interventi di rifinitura e dettaglio che si svolgono al di sotto dell’impalcato e che non creano disagi al traffico.

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, in una nota “raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas”. Per altre informazioni è possibile contattare il numero verde gratuito 800.841.148.