Scuola di Polizia: consegna degli alamari agli allievi agenti di Piacenza

La Scuola allievi agenti di Piacenza ha celebrato la “consegna degli alamari” in occasione del passaggio ad agente in prova dei frequentatori del 220° corso di formazione.

Al termine della solenne cerimonia dell’alzabandiera, il questore Ivo Morelli, ed il direttore della Scuola di Polizia Adele Belluso, hanno apposto sul colletto dell’uniforme del vice capo corso e dei capi aula delle sei unità didattiche il fregio, elemento distintivo, segno di definitiva appartenenza e di continuità storica che lega ogni poliziotto all’Istituzione.

“La consegna degli alamari, momento importante per la carriera di un agente di Polizia, suggella la scelta di vita al servizio esclusivo dello Stato, per il bene comune e per la difesa e tutela dei cittadini” si legge nella nota della Polizia.

A breve gli agenti in prova presteranno giuramento e il loro percorso professionale subirà un radicale cambiamento, l’inizio della professione vera e propria.