Videosorveglianza antirapina per i commercianti. Sottoscritto il protocollo

Nell’ambito delle iniziative sulla sicurezza degli operatori commerciali, è stato sottoscritto alla presenza dei responsabili provinciali delle forze di polizia, del presidente della provincia, dei sindaci di Piacenza e Castel San Giovanni e del commissario della Camera di Commercio, il “Protocollo in materia di video‐sorveglianza antirapina” con i presidenti di Unione Commercianti Piacenza – Confcommercio Imprese per l’Italia e Confesercenti Piacenza, in attuazione del “Protocollo di intesa” siglato a livello nazionale tra il ministro dell’Interno ed i presidenti nazionali delle due associazioni di categoria.

Tale iniziativa, estesa anche a Cna si inserisce nel più ampio contesto di “sicurezza partecipata”, essenziale per raggiungere l’obiettivo comune di migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio piacentino, attraverso la collaborazione di tutti i soggetti interessati, rendendo più tempestivo ed efficace l’intervento delle Forze di Polizia, grazie all’impiego di moderni strumenti tecnologici.

Il “Protocollo di Intesa” costituisce il presupposto fondamentale per realizzare il collegamento dei sistemi di tele‐allarme antirapina degli esercizi commerciali con le centrali e sale operative degli organi di polizia.

L’adesione all’intesa, frutto di un percorso che ha visto la partecipazione delle forze dell’ordine, del sindaco del capoluogo e delle associazioni firmatarie costituisce un ulteriore tassello del sistema della sicurezza partecipata, unitamente ad un più efficace coinvolgimento della Polizia locale anche mediante i propri referenti dei gruppi di vicinato.