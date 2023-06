Visita piacentina per il generale Stefanizzi. Ricordato il vicebrigadiere Di Pietra

Il generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, comandante interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, ha fatto visita al Comando Provinciale di Piacenza. Ad attenderlo alla caserma di via Beverora, sede del Comando Provinciale il Comandante Provinciale, il colonnello Pierantonio Breda.

Il generale Stefanizzi ha incontrato gli ufficiali della sede e delle compagnie dipendenti, i comandanti delle stazioni della Compagnia di Piacenza, i comandanti dei Reparti Speciali presenti sul territorio, una delegazione dell’A.n.c., i decorati e le vittime del dovere in congedo. Ha rivolto un suo saluto ad Alessandra Barbieri, vedova della Medaglia d’Oro al valor civile alla memoria, il vicebrigadiere Luca Di Pietra, scomparso tragicamente il 29 settembre di otto anni fa.

L’alto ufficiale ha salutato i presenti, rivolgendo loro parole di apprezzamento per l’impegno e per il lavoro svolto quotidianamente, tratteggiando i valori militari e la dedizione. Alla fine di questo primo incontro, il colonnello Pierantonio Breda alla presenza degli ufficiali della sede e dei comandanti delle compagnie dipendenti, nel corso di un breve briefing operativo, ha illustrato le principali attività del comando provinciale e le peculiarità dell’attività dell’Arma in tutta la provincia.

Nel corso della stessa mattinata, il generale Stefanizzi presso il Palazzo del Governo ha incontrato il prefetto di Piacenza Daniela Lupo, successivamente il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, e presso il Palazzo di Giustizia il procuratore capo, Grazia Pradella.

Al termine, accompagnato dal Comandante Provinciale, dapprima ha visitato la Stazione Carabinieri di Rivergaro, e successivamente la Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda dove ha incontrato i rispettivi comandanti e i militari effettivi ai due comandi con i quali ha avuto modo di intrattenersi.