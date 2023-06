Sant’Antonio, auto perde il controllo e si ribalta: ferito il conducente

Attimi di paura questo pomeriggio, poco dopo le 16.30, in via Molinetto a Sant’Antonio, quartiere alla periferia della città. Un’auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ribaltandosi su di un fianco. Il conducente, in seguito all’impatto, ha rimediato ferite fortunatamente non di grave entità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

