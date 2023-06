L’odissea dei migranti, a Piacenza il documentario “Formiche” di Nicolosi

Si terrà mercoledì 14 giugno alle ore 20.45, presso il salone Nelson Mandela della Camera del Lavoro in via XXIV Maggio 18, la proiezione (a ingresso libero) del documentario “Formiche” di Valerio Nicolosi, nell’ambito di una serata organizzata da Amnesty Piacenza, Circolo ARCI Casa del Lavoratore e dalla Cgil per raccontare la tragica odissea dei migranti, tra il Mediterraneo e la rotta balcanica, per sfuggire alla guerra, alle persecuzioni e a un destino di miseria e mancanza di libertà. Prodotto dalla Dazzle Communication di Davide Azzolini e patrocinato da Amnesty International Italia, il film è il drammatico diario di cento giorni a bordo delle navi umanitarie nel Mediterraneo centrale e di nove “viaggi della speranza” tra la Grecia e i Balcani per raccontare la più grande tragedia umana dei nostri tempi. “Il documentario – si legge in una nota- lascia che siano le donne e gli uomini in viaggio, i migranti stessi e gli attivisti delle organizzazioni non governative che hanno scelto di dedicare la propria esistenza alla missione di salvare vite umane, a raccontare la propria epopea, a parlare delle loro paure e dei loro sogni; del loro passato e di ciò che si aspettano al di là del mare e delle montagne, oltre un confine dove ha sede la speranza di un futuro migliore, in un ripetersi della storia che lega questi invisibili a milioni di altri prima di loro, alle “formiche” narrate da John Steinbeck nel suo capolavoro “Furore”, quasi cento anni fa (il cui incipit compare in apertura del documentario)”.

Regista, fotografo e giornalista Valerio Nicolosi (classe 1984) si occupa di rotte migratorie e Medio Oriente. Realizza video-inchieste, scrive per la rivista MicroMega e collabora con le maggiori agenzie di stampa nazionali e internazionali come Associated Press, Reuters e Ansa, nonché con diversi network televisivi. Ha pubblicato fotografie e video su giornali nazionali e internazionali (Washington Post, El Pais, The Guardian, Corriere della Sera e La Repubblica). Scrive reportage su Il Manifesto e Altreconomia, il quotidiano tedesco Junge Welt e il periodico svedese Arbetaren.